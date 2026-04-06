12 ay turizm hedefine Çinli dopingi: Hedef 1 milyon turist

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Çin Halk Cumhuriyeti pasaportu taşıyanlara turistik seyahat ve transit geçişlerde vize muafiyeti sağlandı. Söz konusu adımın, Türkiye’nin 12 aya yayılan turizm hedefi doğrultusunda Çin pazarında güçlü bir sıçrama yaratması bekleniyor.

2024’te 410 bine yaklaşan Çinli turist sayısının 2026'da orta vadede 1 milyona çıkarılması planlanıyor.

ÇİN PAZARI HIZLA BÜYÜYOR

Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı, son yıllarda dikkat çekici bir artış gösterdi. 2023 yılında yaklaşık 248 bin olan ziyaretçi sayısı, 2024’te yüzde 65 artışla 409 binin üzerine çıktı.

Sektör temsilcileri ve resmi hedefler doğrultusunda bu sayının, orta vadede yıllık 1 milyon seviyesine çıkarılması amaçlanıyor.

HARCAMA POTANSİYELİ YÜKSEK TURİST PROFİLİ

Türkiye genelinde 2024 yılında kişi başı ortalama turist harcaması yaklaşık 972 dolar olarak hesaplandı.

Çinli turistlerin ise alışveriş, kültür ve deneyim odaklı seyahat tercihleri nedeniyle ortalamanın üzerinde harcama yapma eğiliminde olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle Çin pazarındaki büyümenin doğrudan turizm gelirlerine güçlü katkı sağlaması bekleniyor.

12 AYA YAYILAN TURİZM HEDEFİ

Deniz-kum-güneş turizminden ziyade kültür, şehir ve deneyim turizmine yönelen Çinli ziyaretçiler, sezonun yıl geneline yayılmasında kritik rol oynuyor. İstanbul, Kapadokya ve Efes gibi destinasyonların bu süreçte öne çıkması bekleniyor.

Türkiye, 2024 yılında toplam 52,6 milyon yabancı ziyaretçi ve 61,1 milyar dolar turizm geliri elde ederken, 2025 yılı için yaklaşık 65 milyon turist ve 64 milyar dolar gelir hedefleniyor.

Vize muafiyeti kararıyla birlikte Çin pazarında beklenen büyümenin, hem turist sayısını artırması hem de kişi başı harcama düzeyini yukarı çekerek Türkiye’nin 12 ay turizm hedefini desteklemesi öngörülüyor.