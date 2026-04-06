Bitcoin yükseldi ancak risk çok büyük

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin yükselişe geçti.

Bitcoin düne göre yüzde 3,06 artışla (2 bin 41,7 dolar) 68 bin 853,8 dolara yükseldi.

Paranın piyasa değeri ise 2,44 trilyon dolara ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları kripto paranın yükselmesine neden oldu.

Piyasalarda şu anda para biriminin gelecekte geleceği rakam konuşuluyor.

DÜŞÜŞ SENARYOSU GÜNDEMDE

Bloomberg Intelligence'tan Mike McGlone, Bitcoin'in 75 bin doların üzerine kalıcı şekilde çıkamaması halinde 2020 seviyelerine, yani 10 bin dolara kadar sert bir çöküş yaşayabileceği konusunda uyardı.