Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracat eylül ayında 20.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 20 milyar doları aştık" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Türkiye'nin eylül ayı ihracatı yüzde 30 artış ile 20.8 milyar dolara yükseldi.

İthalatı ise yüzde 12 artışla 23,4 milyar dolar oldu.

SON 12 AYDA 212,2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Türkiye'nin dış ticaret açığı eylül ayında 2,4 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88,9'a ulaştı.

Son 12 ayda 212,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Mehmet Muş: Son 12 aylık ihracat yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı VİDEO

CUMHURİYET REKORU KIRILDI

Ticaret Bakanı Muş, "İhracatımız, ekonomimizin lokomotifi olmaya devam ediyor. İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık. Son 12 aylık ihracat 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı.

Bu değerle yıl sonu Orta Vadeli Program hedefi olan 211 milyar doların üzerine çıktık. Eylül ayında gerçekleşen 44,2 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi en yüksek aylık dış ticaret hacmidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği İhracatı Geliştirme Fonu'nu kurguladık. Bu fonla sadece ihracatçılarımıza hizmet verecek bir finansman imkanını sunacağız." dedi.