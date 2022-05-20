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Tüketici güven endeksi arttı
Tüketici güven endeksi mayıs ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında artarak yüzde 67,6 oldu.
- Haber Merkezi
- 20.05.2022 - 10:03
- Güncelleme : 20.05.2022 - 10:50
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, mayıs ayı tüketici güven endeksi yayınlandı.
Tüketici güveni mayıs ayında yüzde 0,4 yükseldi
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında arttı.
Nisan ayında 67,3 olan endeks, mayıs ayında 67,6 verisine yükseldi.
Ekonomik durum beklentisi endeksi açıklandı
Nisan ayında gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi 67,3 iken mayısta yüzde 1,5 azalışla 66,3 olarak gerçekleşti.
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi nisanda 88,8 iken mayısta yüzde 0,3 artışla 89'a çıktı.