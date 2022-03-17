1915 Çanakkale Köprüsü, etrafındaki arazileri de değerlendirdi

1915 Çanakkale Köprüsü'nün bulunduğu bölgede bulunan arazilerin neredeyse hepsi satıldı.

Yarın açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, yapım aşamasında bölgede arazi satışlarına rekor kırdırdı. İnşaatın başladığı 2017'den beri arazi ve arsa fiyatlarının yüzde 500-600 arttığı kentte birçok bölgede satılık arsa kalmadı. İmar izni olmamasına karşın yatırımcılar, tarlaları dahi almaya devam ediyor.

İSTANBUL'A MESAFE DÜŞTÜ, YATIRIMCILAR AKIN ETTİ

Özellikle yazlık bölgelere olan talep, katlanan fiyatlara rağmen artmış durumda. Köprüyle birlikte İstanbul ve Avrupa ile bağlantı süresi iki saate düşen Çanakkale, sanayi yatırımcılarının da akınına uğradı.

OSB'DE DOLULUK ORANI YÜZDE 100

Çanakkale Köprüsü'ne 14 kilometre mesafedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) doluluk yüzde 100'e ulaştı.

OSB yönetimi 440 bin metrekarelik bir genişleme alanını daha yatırımcıya açtı. Yapım aşamasındaki Ezine Gıda İhtisas OSB'ye de talep artmış durumda.

BİR YATIRIMCI, 250 BİN METREKARE YER İSTEDİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çanakkale OSB Başkanı Fahrettin Ersoy, "OSB'de 67 parselimiz doldu. Merkez OSB'de yeni genişleme alanı yaptık, orası da doldu. Kağıt sektöründe bir yatırımcı 250 bin metrekare yer istedi" dedi.

YABANCILAR DA TALİP OLDU

Köprünün açılmasıyla Yunanistan-İpsala'ya 1.5 saatte, İstanbul Havalimanı'na 2.5 saatte gidilebileceğini anlatan Ersoy, "Çanakkale ulaşılabilir bir yer oldu" diye konuştu.

Çanakkale Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu ise "Yerli ve yabancı yatırımcı Çanakkale'de yatırım yapmayı gündemine aldı" dedi.

Bir yılda yatırımcı talebinin yüzde 30'un üzerinde arttığını anlatan Fahrettin Ersoy, "17-18 parsel son bir yılda satıldı. İçlerinde Belçikalı yatırımcılar da var. Köprü açılınca bölgenin ihracatına da olumlu yansıyacak" dedi.

TSO Başkanı Semizoğlu da, "Sadece OSB'lere değil bağımsız bölgelere de büyük bir yatırım iştahı var" dedi. Köprünün Çanakkale'yi ulaşım probleminden dolayı ilgi görmeyen bir şehir olmaktan kurtardığını anlatan Semizoğlu, şunları söyledi:

"Feribot kuyrukları hem turizm hem de sanayi anlamında şehrimize büyük kayıplar verdi. Çanakkale gibi verimli topraklara sahip şehrimizde üretilen ürünler yaşanan nakliye sıkıntısı nedeniyle bozuluyordu. Artık sebze ve meyvelerimizin yanı sıra bölgede üretilen et ve süt ürünleri de hızla nakliye etme imkânına kavuşacak."

Bu yatırımın sadece Çanakkale için değil Ege ve İç Ege'deki şehirler için de büyük önem taşıdığını anlatan Semizoğlu, yabancı lojistik devlerinin de şehirde yatırım için yer arayışlarının sürdüğünü anlattı.

YAZLIKLARA İLGİ ARTTI

Köprü ile birlikte Çanakkale'nin en büyük handikapı olan ulaşım sorununun ortadan kalkması konutlara da ilgiyi artırdı. Çanakkale merkezin yanı sıra Gelibolu ve civar yerleşim yerlerinde konut fiyatları iki üç katına çıkarken, en büyük fiyat artışı ise yazlık evlerde oldu.

Özellikle Saroz bölgesindeki yazlıklara büyük ilgi olduğunu söyleyen Bora Emlak'ın sahibi Alper Kavaklıoğulları, "İstanbul'da oturan birinin cuma günü çıkıp 1.5-2 saatte yazlığında olacak olması bölgenin cazibesini artırdı. Bu nedenle Saroz'daki yazlıkların fiyatları 500 bin liralardan 1.5-2 milyona kadar çıktı" dedi.

Burhanlı Köyü Muhtarı Sezer Danabaş ise özellikle site içerisinde yer alan denize sıfır konumdaki konut fiyatlarının 2 milyon liraya dayandığı bilgisini verdi.

Pandemiyle birlikte uzaktan çalışmanın birçok şirkette kalıcı hale gelmesiyle Çanakkale'nin de popülaritesinin arttığını söyleyen Remax Çanakkale Şubesi Ofis Sahibi Aytek Topuzoğlu, "İstanbul'a ulaşımın kolaylaşması nedeniyle konut satışlarında da büyük bir hareket yaşanıyor" diye konuştu.

Emeklilerin yanı sıra birçok profesyonelin Çanakkale'ye yerleşmeye karar verdiğini anlatan Topuzoğlu, apartmanlarda m2 fiyatlarının 5 binden 10 bin TL'yi çıktığını söyledi.

Topuzoğlu, şunları kaydetti:

"Şehir merkezinin yanı sıra Dardanos ve Güzelyalı gibi merkeze çok uzak olmayan yazlık bölgelere de yüksek talep var. Buralarda metrekare fiyatları 17 bin liraya kadar çıkıyor."





KÖYDE SATILIK YER KALMADI

Köprünün ayağının bulunduğu Sütlüce Köyü'nün muhtarı Recep Ber, köprünün temelinin atıldığı günden bu yana fiyatların yüzde 500-600 civarında arttığını söyledi. Ber, köylerinde satılık bir yer kalmadığını söyledi.

Köy merkezine yaklaştıkça arsa ve arazi fiyatlarının arttığını söyleyen Bayırköy Muhtarı Cevdet Dağbaşı ise "Köprünün açılacak olması tekrar yatırımcıların ilgisini artırdı. 800 m2 arazi çok yakında 500 bine satıldı. 1.300 m2 yere 1 milyon lira istiyorlar. Şehrimiz ekonomik olarak çok güçlenecek" diye konuştu.