2020'nin ilk 6 ayındaki e-ticaret rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticaret hacminde yüzde 93 oranında bir artış kaydedildiğini söyledi.

Türkiye'nin 2020 yılı 6 aylık e-ticaret verileri belli oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yılın ilk 6 ayı itibarıyla e-ticaret hacminin 91.7 milyar TL olarak gerçekleştiğini bildirdi.

YÜZDE 93 ORANINDA ARTIŞ

Bakan Pekcan, "E-ticaret hacmini ay bazında incelediğimizde, haziran ayı itibarıyla ticaretin açılması ve hayatın normale dönmesiyle geçen seneye oranla yüzde 93 oranında bir artış görüyoruz." dedi.

Pekcan'ın açıklamaları şu şekilde:

"E-ticaretimizin yüzde 60'ı İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde gerçekleşmektedir. 2020 yılının ilk 6 ayında sektör bazında taksitli işlemlerin toplam işlemlere oranında ev dekorasyonu yüzde 68'lik bir oranla gerçekleşmektedir. Ayrıca haftanın ilk günlerinde e-ticaret dağılımı hafta sonuna göre daha yüksek oranda gerçekleşmektedir.

KARTLI İŞLEMLERDE TABLO

İlk 6 ayda kartlı işlemlere baktığımızda yüzde 90 artışla beyaz eşyada artış yaşandığını görüyoruz. E-ticaret sitemizden bilgileri en sağlıklı şekilde yayınlamaya devam edeceğiz."

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