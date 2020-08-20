Dolar
7.323
0.4719%
Euro
8.6594
0.2431%
Altın
1928.95
0.0394%
Borsa
1120.26
-0.3956%
G. Altın
455.624
0.6859%
Bitcoin
86575.16
0.9107%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    2020'nin ilk 6 ayındaki e-ticaret rakamları açıklandı

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticaret hacminde yüzde 93 oranında bir artış kaydedildiğini söyledi.
    • DHA
    • 20.08.2020 - 11:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    2020'nin ilk 6 ayındaki e-ticaret rakamları açıklandı

    Türkiye'nin 2020 yılı 6 aylık e-ticaret verileri belli oldu.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yılın ilk 6 ayı itibarıyla e-ticaret hacminin 91.7 milyar TL olarak gerçekleştiğini bildirdi.

    YÜZDE 93 ORANINDA ARTIŞ

    Bakan Pekcan, "E-ticaret hacmini ay bazında incelediğimizde, haziran ayı itibarıyla ticaretin açılması ve hayatın normale dönmesiyle geçen seneye oranla yüzde 93 oranında bir artış görüyoruz." dedi.

    Pekcan'ın açıklamaları şu şekilde:

    "E-ticaretimizin yüzde 60'ı İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde gerçekleşmektedir. 2020 yılının ilk 6 ayında sektör bazında taksitli işlemlerin toplam işlemlere oranında ev dekorasyonu yüzde 68'lik bir oranla gerçekleşmektedir. Ayrıca haftanın ilk günlerinde e-ticaret dağılımı hafta sonuna göre daha yüksek oranda gerçekleşmektedir.

    KARTLI İŞLEMLERDE TABLO

    İlk 6 ayda kartlı işlemlere baktığımızda yüzde 90 artışla beyaz eşyada artış yaşandığını görüyoruz. E-ticaret sitemizden bilgileri en sağlıklı şekilde yayınlamaya devam edeceğiz."

    2020 nin ilk 6 ayındaki e-ticaret rakamları açıklandı #1

    Bakan Pekcan: Libya ile ekonomik anlaşma imzaladık ViDEO

    Görüş Bildir