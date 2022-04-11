2022 yılı Şubat ayı cari denge açıklandı

Cari işlemler hesabı şubatta 5 milyar 154 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı cari dengesini paylaştı.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 707 milyon ABD doları artarak 5 milyar 154 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon ABD doları oldu.

Bu gelişme de, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3 milyar 902 milyon ABD doları artarak 6 milyar 3 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 624 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 2 milyar 167 milyon ABD doları fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 874 milyon ABD doları artarak 1 milyar 608 milyon ABD dolarına yükseldi.

Enerjideki fiyat artışı cari dengeyi etkiledi

Cari denge rakamlarında, ocak ayında artışa geçen enerji fiyatlarının ağırlığı görüldü.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 737 milyon ABD doları artarak 1 milyar 235 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 387 milyon ABD doları azalarak 821 milyon ABD doları oldu.

İkincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 66 milyon ABD doları azalarak 62 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Finans hesabında doğrudan yatırımların net girişi 1 milyon dolar oldu

TCMB'nin açıkladığı şubat ayı cari dengesindeki finans hesabında ise doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 4 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 765 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 228 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 573 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 551 milyon ABD doları net geri ödeme, Genel Hükümet ise 1 milyar ABD doları net kullanım gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 180 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Resmi rezervler azaldı

Resmi rezervlerde bu ay 2 milyar 218 milyon ABD doları net azalış gözlendi.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 707 milyon ABD doları artarak 5 milyar 154 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon ABD doları oldu.