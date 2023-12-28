2024 Ocak'ta netleşecek! 5 aylık enflasyon farkına göre zamlı memur ve emekli maaşları Memur ve emeklilerinin maaşı için TÜİK'in 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacağı aralık ayı enflasyonunun netleşmesi bekleniyor. Bu tarihte memur maaşları ve emekli aylıkları için yeniden değerlendirme yapılacak. 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte maaşlara yüzde 50'ye yakın zam yapılması bekleniyor.

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Memur maaşları ve memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları, enflasyonun 6 aylık farkına göre şekillenecek.

Bu nedenle Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı aralık ayı enflasyonunun belli olması gerekiyor.

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı belirlendi.

Memurların maaşlarında toplu sözleşmeden alınan pay ve enflasyonun 6 aylık farkı baz alınacak. Sözleşmede enflasyonu aşan 6 puan çıkartıldığında ve buna memur toplu sözleşmesinden gelen yüzde 15 zam eklenecek.

SSK ve Bağkur emeklileri ise sadece 6 aylık enflasyon farkı oranında zam alacak.

5 aylık enflasyon farkına göre maaşlar:

Buna göre şimdiden fark memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 42,65, SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 33,65 zam olarak yansıyacak.

En düşük memur maaşı: 31 bin 407,25 lira

Böylece, en düşük memur maaşı artışı 22 bin 17 liradan 9 bin 390,25 lira zamla birlikte 31 bin 407,25 liraya çıkacak.

En düşük memur ekmeklisi maaşı: 14 bin 88,11 lira

En düşük memur ekmeklisi maaşı 9 bin 876 bin liradan, 4 bin 212,11 lira zamla 14 bin 88,11 liraya çıkacak.

En düşük emekli maaşı: 10 bin 23,75 lira

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 2 bin 523,75 lira zam ile birlikte 10 bin 23,75 liraya yükselecek.



5 aylık enflasyon farkına göre memur maaşı zam tablosu

Temmuz 2023 | Zam oranı (yüzde 42,65) | Ocak 2024 (TL)

En düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 31 bin 407,25 liraya

Şube müdürü: 32 bin 451 liradan 46 bin 291,35 liraya

Uzman öğretmen: 29 bin 538 liradan 42 bin 835,95 liraya

Öğretmen: 26 bin 654 liradan 38 bin 21,93 liraya

Başkomiser: 32 bin 626 liradan 46 bin 540,98 liraya

Polis memuru: 29 bin 525 liradan 42 bin 117,41 liraya

Uzman doktor: 54 bin 959 liradan 78 bin 399,01 liraya

Hemşire (Üniversite mezunu): 26 bin 440 liradan 37 bin 716 liraya

Mühendis: 33 bin 122 liradan 47 bin 248,53 liraya

Teknisyen: 23 bin 538 liradan 33 bin 499 liraya

Profesör: 48 bin 124 liradan 68 bin 648,88 liraya

Araştırma görevlisi: 31 bin 562 liradan 43 bin 341,93 liraya

Vaiz: 27 bin 620 liradan 39 bin 344.69 liraya

Avukat: 31 bin 562 liradan 45 bin 23,19 liraya

Refah payı eklenecek

Tablodaki maaşlar 5 aylık enflasyon farkı ile hesaplanan rakamlar. Maaşların en son hali için aralık ayının enflasyonu beklenecek. Çıkan rakamlara refah payının da eklenmesi tahmin ediliyor.

Yüzde 50 zam yapılması beklentisi ile maaş hesaplaması

TÜİK'in 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacağı aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte maaşlara yüzde 50'ye yakın zam yapılması bekleniyor. Yüzde 50 zamma göre yapılan hesaplamalara göre ise maaşlar şöyle şekillenecek:

En düşük memur maaşı: 33 bin 25,5 lira

En düşük memur ekmeklisi maaşı: 14 bin 814 lira

En düşük emekli maaşı: 11 bin 250 lira

Yüzde 50 zamma göre memur maaşı zam tablosu

Temmuz 2023 | Zam oranı (yüzde 50) | Ocak 2024 (TL)

Şube müdürü: 32 bin 451 liradan 48 bin 676,5 lira

Uzman öğretmen: 29 bin 538 liradan 44 bin 307 liraya

Öğretmen: 26 bin 654 liradan 39 bin 981 liraya

Başkomiser: 32 bin 626 liradan 48 bin 939 liraya

Polis memuru: 29 bin 525 liradan 44 bin 287,5 liraya

Uzman doktor: 54 bin 959 liradan 82 bin 438,5 liraya

Hemşire (Üniversite mezunu): 26 bin 440 liradan 39 bin 660 lira

Mühendis: 33 bin 122 liradan 49 bin 683 liraya

Teknisyen: 23 bin 538 liradan 35 bin 307 liraya

Profesör: 48 bin 124 liradan 72 bin 186 liraya

Araştırma görevlisi: 31 bin 562 liradan 47 bin 343 liraya

Vaiz: 27 bin 620 liradan 41 bin 430 liraya

Avukat: 31 bin 562 liradan 47 bin 343 liraya