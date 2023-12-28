2024 Ocak'ta netleşecek! 5 aylık enflasyon farkına göre zamlı memur ve emekli maaşları

Memur maaşları ve memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları, enflasyonun 6 aylık farkına göre şekillenecek.
Bu nedenle Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı aralık ayı enflasyonunun belli olması gerekiyor.
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı belirlendi.
Memurların maaşlarında toplu sözleşmeden alınan pay ve enflasyonun 6 aylık farkı baz alınacak. Sözleşmede enflasyonu aşan 6 puan çıkartıldığında ve buna memur toplu sözleşmesinden gelen yüzde 15 zam eklenecek.
SSK ve Bağkur emeklileri ise sadece 6 aylık enflasyon farkı oranında zam alacak.
5 aylık enflasyon farkına göre maaşlar:
Buna göre şimdiden fark memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 42,65, SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 33,65 zam olarak yansıyacak.
En düşük memur maaşı: 31 bin 407,25 lira
Böylece, en düşük memur maaşı artışı 22 bin 17 liradan 9 bin 390,25 lira zamla birlikte 31 bin 407,25 liraya çıkacak.
En düşük memur ekmeklisi maaşı: 14 bin 88,11 lira
En düşük memur ekmeklisi maaşı 9 bin 876 bin liradan, 4 bin 212,11 lira zamla 14 bin 88,11 liraya çıkacak.
En düşük emekli maaşı: 10 bin 23,75 lira
En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 2 bin 523,75 lira zam ile birlikte 10 bin 23,75 liraya yükselecek.
5 aylık enflasyon farkına göre memur maaşı zam tablosu
Temmuz 2023 | Zam oranı (yüzde 42,65) | Ocak 2024 (TL)
En düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 31 bin 407,25 liraya
Şube müdürü: 32 bin 451 liradan 46 bin 291,35 liraya
Uzman öğretmen: 29 bin 538 liradan 42 bin 835,95 liraya
Öğretmen: 26 bin 654 liradan 38 bin 21,93 liraya
Başkomiser: 32 bin 626 liradan 46 bin 540,98 liraya
Polis memuru: 29 bin 525 liradan 42 bin 117,41 liraya
Uzman doktor: 54 bin 959 liradan 78 bin 399,01 liraya
Hemşire (Üniversite mezunu): 26 bin 440 liradan 37 bin 716 liraya
Mühendis: 33 bin 122 liradan 47 bin 248,53 liraya
Teknisyen: 23 bin 538 liradan 33 bin 499 liraya
Profesör: 48 bin 124 liradan 68 bin 648,88 liraya
Araştırma görevlisi: 31 bin 562 liradan 43 bin 341,93 liraya
Vaiz: 27 bin 620 liradan 39 bin 344.69 liraya
Avukat: 31 bin 562 liradan 45 bin 23,19 liraya
Refah payı eklenecek
Tablodaki maaşlar 5 aylık enflasyon farkı ile hesaplanan rakamlar. Maaşların en son hali için aralık ayının enflasyonu beklenecek. Çıkan rakamlara refah payının da eklenmesi tahmin ediliyor.
Yüzde 50 zam yapılması beklentisi ile maaş hesaplaması
TÜİK'in 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacağı aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte maaşlara yüzde 50'ye yakın zam yapılması bekleniyor. Yüzde 50 zamma göre yapılan hesaplamalara göre ise maaşlar şöyle şekillenecek:
En düşük memur maaşı: 33 bin 25,5 lira
En düşük memur ekmeklisi maaşı: 14 bin 814 lira
En düşük emekli maaşı: 11 bin 250 lira
Yüzde 50 zamma göre memur maaşı zam tablosu
Temmuz 2023 | Zam oranı (yüzde 50) | Ocak 2024 (TL)
Şube müdürü: 32 bin 451 liradan 48 bin 676,5 lira
Uzman öğretmen: 29 bin 538 liradan 44 bin 307 liraya
Öğretmen: 26 bin 654 liradan 39 bin 981 liraya
Başkomiser: 32 bin 626 liradan 48 bin 939 liraya
Polis memuru: 29 bin 525 liradan 44 bin 287,5 liraya
Uzman doktor: 54 bin 959 liradan 82 bin 438,5 liraya
Hemşire (Üniversite mezunu): 26 bin 440 liradan 39 bin 660 lira
Mühendis: 33 bin 122 liradan 49 bin 683 liraya
Teknisyen: 23 bin 538 liradan 35 bin 307 liraya
Profesör: 48 bin 124 liradan 72 bin 186 liraya
Araştırma görevlisi: 31 bin 562 liradan 47 bin 343 liraya
Vaiz: 27 bin 620 liradan 41 bin 430 liraya
Avukat: 31 bin 562 liradan 47 bin 343 liraya
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