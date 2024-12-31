2025 yılı için günlük ulaşım bedeli açıklandı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.



Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte 2025 yılında günlük ulaşım bedeli 126 lira olarak açıklandı.

88 LİRA YOL PARASI 126 LİRA OLDU

Karar ile birlikte günlük 88 lira olan yol parası istisna tutarı da 126 liraya çıktı.

AYLIK YOL PARASI 3 BİN 276 LİRA

Böylece, aylık 3 bin 276 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.