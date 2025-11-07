2025’te 1,7 milyar TL değerinde 434 araçlık kaçakçılık operasyonu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı başından itibaren, toplam değeri 1,7 milyar TL’yi aşan 434 araç hakkında kaçakçılık kapsamında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, "Taşıt kaçakçılığıyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Ticaret Bakanlığı, ticaretin güvenliğini ve piyasa istikrarını teminat altına almaya devam edecektir." notuyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ticaret Bakanlığı olarak, iç piyasa dengesini, dürüst ticaret erbabının rekabet gücünü zedeleyecek, halk sağlığını ve ülke güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişimin tespit edilerek önlenmesi, ticaretin adil, yasal, rekabetçi ve güvenli bir zeminde kesintisiz biçimde sürdürülmesi amacıyla yürüttüğümüz denetim ve kontrol faaliyetlerine aralıksız şekilde devam ediyoruz.

SAHTE EVRAK VE FATURA DÜZENLEMESİ YAPILAN ARAÇLAR YAKALANDI

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, sahte evrak ve fatura düzenlenmesi, İnterpol kayıtlarında yer alan çalıntı araçlar başta olmak üzere çeşitli usulsüzlükler tespit edilmiş; meri mevzuat hükümleri çerçevesinde 2025 yılı başından itibaren yakalanan, toplam 434 araç hakkında adli işlem yapılmıştır.

KAÇAK ARAÇ SAYISI VE TÜRÜ

Bakanlığın verdiği bilgilere göre, işlem gören araçların 282'sini otomobil, 52'sini iş makinesi ve 15'ini tır cinsi taşıtlar oluşturdu.

Toplam 1 milyar 712 milyon 479 bin 59 TL değerindeki araçların 1 milyar 451 milyon 226 bin 856 TL'lik kısmı, otomobil grubuna ait.