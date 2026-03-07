Altının gramı 7 bin 515 liradan işlem görüyor

Altın'daki son durum yakından takip ediliyor.

Altın fiyatları, küresel ons altın hareketleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte hafif yükseliş eğiliminde seyrediyor.

GRAM ALTIN 7 BİN 515 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Altının gramı, 7 bin 515 liradan satışa sunulurken, çeyrek altın ise 12 bin 308 lira seviyesinde.

Yarım altın, 24 bin 623 liradan işlem görürken, tam altın ise 49 bin 21 TL civarında satışa sunuluyor.

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 172 DOLAR

Ons altın ise, 5 bin 172 dolar civarında seyrediyor.

Altın, son 24 saatte yükseliş göstererek yatırımcıların güvenli liman arayışını yansıtıyor.

Gram altın haftalık bazda dalgalı olsa da günlük satış fiyatlarında artış var.