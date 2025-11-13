2026 asgari ücrete 4 farklı zam senaryosu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milyonlarca çalışanın gözü, asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi.

Türkiye'de 7 milyon 500 bin asgari ücretli bulunuyor. Asgari ücretliler, aileleri ile birlikte daha büyük bir kesimi kapsıyor. Asgari ücret, sadece işçileri değil etkilediği ödemeler açısından tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor.

Ayrıca özel sektörde çalışanlar da, asgari ücrete yapılan artış oranında maaşlarına zam yapılmasını bekliyor.

SON ENFLASYON RAPORUNA GÖRE ZAM HESAPLAMMASI

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine dayanarak, 2026 için asgari ücrete dört farklı zam senaryosu yaptık..

Asgari ücret, yüzde 24 ila yüzde 33 arasında zamlanarak 27 bin 319 lira 79 kuruş ile 29 bin 399 lira 21 kuruş arasında değişebilir.

Karar, aralık ayında yapılacak görüşmelerin ardından ocak ayı başında netleşecek.

2025 ASGARİ ÜCRET: 22 BİN 104,67 LİRA

2025 Ocak tarihinde asgari ücret, net olarak 22 bin 104,67 TL olarak belirlenmiş ve yıl içinde tekrar zam görmemişti.

2026 yılında ise asgari ücrete yıl sonunda beklenen enflasyona göre zam yapılması gündemde.

Geçen hafta Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz." diyerek, 2025 yılı için enflasyon ara hedefleri yüzde 24 olarak açıkladı.

ASGARİ ÜCRETE 4 FARKLI ZAM SENARYOSU

Asgari ücretin belirleneceği aralık ayı yaklaştı. Ücret yapılacak görüşmelerin ardından ocak ayının başında netleşecek. Bu aşamada tahminlere göre asgari ücrete zam senaryoları şöyle:

YÜZDE 24 ZAM: 27 BİN 319,79 TL

22 bin 104,67'ye yüzde 24 zam yapıldığında 5 bin 305,12 lira zamla birlikte yeni asgari ücret 27 bin 319 lira 79 kuruş olacak.

YÜZDE 31 ZAM: 28 BİN 957,11 TL

22 bin 104,67'ye yüzde 31 zam yapıldığında 6 bin 852,44 lira zamla birlikte yeni asgari ücret 28 bin 957 lira 11 kuruş olacak.

YÜZDE 32 ZAM: 29 BİN 178,19 TL

22 bin 104,67'ye yüzde 32 zam yapıldığında 7 bin 73,49 lira zamla birlikte yeni asgari ücret 29 bin 178 lira 16 kuruş olacak.

YÜZDE 33 ZAM: 29 BİN 399,21 TL

22 bin 104,67'ye yüzde 33 zam yapıldığında 7 bin 294,54 lira zamla birlikte yeni asgari ücret 29 bin 399 lira 21 kuruş olacak.