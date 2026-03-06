Ticaret Bakanlığı, iki ayda 631 milyon TL ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılında Ocak-Şubat olmak üzere 2 aylık denetimlerde yaklaşık 85 bin firma ve 9,3 milyon ürün denetlendi, toplamda 631 milyon TL idari para cezası uygulandığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ekonomik refahını bozacak, bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtemel her türlü fiile karşı yürütülen denetimlere hız kesmeden devam etti.

2026 yılının ilk iki ayında yapılan denetimler neticesinde toplamda 84 bin 455 firma ile birlikte 9,3 milyon ürün denetlenerek 631,3 milyon TL idari para cezası uygulandı.

"AYKIRILIK TESPİT EDİLEN 1.571 GERÇEK VE TÜZEL KİŞİYE YAKLAŞIK 193 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"

Ticaret Bakanlığı tarafından 2026 yılında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 15 bin 409 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı fiillerde bulunan 1.571 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 193,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde; fahiş fiyatlara ilişkin 174 milyon 315 bin 290 TL, emlak sektörüne 7 milyon 524 bin 786 TL, kuyum sektörü denetimlerinde 1 milyon 100 bin TL, otomotiv sektörüne ise 732 bin 947 TL idari para cezası uygulandı.

Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarı ise yaklaşık 10 milyon TL olarak gerçekleşti.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLER

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından 85 milyon tüketicimizin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, 2026 yılının ilk iki ayında 10 bin 253 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı eylemlerde bulunan 352 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 272 milyon 337 bin 292 TL idari para cezası uygulandı.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 234,1 milyon TL; reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 34,4 milyon TL; piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 3,8 milyon TL idari para cezası uygulandı.