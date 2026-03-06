Irak'ın First Lady'sinden dikkat çeken açıklama: Kürtler kiralık silah değildir

İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırıları 6. günündeyken Orta Doğu'da gerilim zirvede.

Bir yanda İran misillemeleri ile Körfez ülkeleri ateş altına girerken Irak ve İran'daki Kürt silahlı grupların da savaşa dahil olması bekleniyor.

ABD ve İsrail medyasında bu haberler geniş yer bulurken ADB Başkanı Donald Trump'ın da bölgedeki Kürtlerle temas kurarak 'ya ABD ya İran' ifadeleri ile savaşa girmeleri konusunda baskı yaptığı ortaya çıktı.

Bu gelişmelerle birlikte ABD, İran'da Kürt bölgelerindeki Devrim Muhafızları hedeflerini, İran da Irak ve kendi topraklarındaki Kürt hedeflerini vurmaya başladı.

IRAK FIRST LADY'SİNDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Irak'ta da bu kapsamda gerilim artarken dikkat çeken bir yazılı açıklama, tüm bölgede etkili oldu.

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in eşi Irak'ın First Lady'si Şanaz İbrahim Ahmed, yazılı bir açıklama yaptı.

"KÜRTLER KİRALIK SİLAH DEĞİL"

Kürtlerin bölgesel ve küresel güç mücadelelerinde kullanılmasına tepki gösteren Ahmed, “Kürtleri rahat bırakın, kiralık silahlar değiliz.” ifadelerini kullandı.

"KÜRTLERİN PİYON OLMAYI KABUL ETMELERİ İMKANSIZ"

Kürtlerin tarih boyunca dış güçlerin vaatleriyle ayaklanmalara sürüklendiğini ancak çoğu zaman yalnız bırakıldıklarını söyleyen Ahmed açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kürtleri rahat bırakın. Biz paralı asker değiliz.



Süleymaniye, Irak - 1991'de Kürtler, Saddam Hüseyin rejimine karşı ayaklanmaya çağrıldı, ancak öncelikler değişince yalnız bırakıldılar. Rejim, ayaklanmayı bastırmak için helikopterler ve tanklar konuşlandırdığında kimse bizi savunmaya gelmedi. Bu anılar zihnimizde canlı ve kazılı kalmıştır.



Bugün o dönemi "Raparin" olarak anıyoruz ve bize öğrettiklerini unutmuyoruz.



Daha yakın zamanlarda, Suriye'nin kuzeydoğusunda veya Rojava'da neler olduğunu gördük. Verilen tüm sözlerden sonra, Suriye Kürtleri, DEAŞ'a karşı savaşın ön saflarında yer aldıktan sonra, onlara nasıl davranıldığına şahit olduk.



Bugün Irak Kürtleri nihayet hayatta bir nebze istikrar ve saygınlığın tadına vardılar. Bu nedenle, Kürtlerin dünyanın süper güçleri tarafından piyon olarak muamele görmeyi kabul etmeleri çok zor, hatta imkansızdır.



Yaşanan deneyimler ortada. Boş vaatler de ortada. Kürtler çok sık sadece güçlerine veya fedakarlıklarına ihtiyaç duyulduğunda hatırlanıyor. Bu nedenle, bu çatışmaya dahil olan tüm taraflara sesleniyorum: Kürtleri rahat bırakın. Biz paralı asker değiliz.”