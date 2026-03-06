Kanada, AB ile güçlendirilmiş bir ticaret anlaşması imzaladı

Kanada, küresel pazarları genişletmek ve Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağımlılığını azaltmak amacıyla yeni bir girişimde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maroš Šefčovič ve Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu, Kanada-Avrupa Birliği Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'nı (CETA) güçlendirmek amacıyla Toronto'da bir anlaşma imzaladı.



Güncellenen düzenleme, 2009-2016 yılları arasında müzakere edilen ve yatırımlarla ilgili hükümler hariç olmak üzere 2017'de geçici olarak yürürlüğe giren CETA'yı temel almaktadır.

AB İLE ANLAŞMA GÜNCELLENDİ

Yetkililer, anlaşmayı modernize etmek ve ekonomik faydaları genişletmek için güncellemelerin gerekli olduğunu söyledi.

CBC News'in haberine göre, bazı AB üye ülkeleri anlaşmayı henüz onaylamamış olsa da, Kanada ve AB, tam onay beklenmeden, gümrük vergisi indirimleri de dahil olmak üzere anlaşmanın ekonomik faydalarını uygulamaya koyma konusunda anlaştı.

İki taraf ayrıca, nihayetinde güncellenmiş CETA çerçevesine dahil edilecek ayrı bir dijital ticaret anlaşması konusunda da müzakerelere başladı.

"1,1 TRİLYON DOLARLIK İNŞAAT PAZARINA ERİŞİMİ İYİLEŞTİREBİLECEK"

Başbakan Mark Carney hükümeti, revize edilen anlaşmanın mimarlar da dahil olmak üzere birçok mesleği etkileyebileceğini ve AB'nin 1,1 trilyon dolarlık inşaat pazarına erişimi iyileştirebileceğini söyledi.

Kanada pazarlarını çeşitlendirmek amacıyla Carney şu anda yeni ticaret anlaşmaları yapmak üzere çeşitli ülkeleri geziyor. Kanada ihracatının yaklaşık yüzde 77'si her yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor.