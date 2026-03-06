Ensonhaber sordu: Türkiye için savaşır mısınız

Ensonhaber YouTube kanalımızda, sokağın nabzını tuttuğumuz röportajlarımızdan bir yenisi daha yerini aldı.

Sürekli sahada halkın nabzını tutan Ensonhaber muhabiri Taha Gecü, İstanbul'un farklı noktalarındaki sokak röportajlarıyla gündemi sallıyor.

Son olarak savaşa ilişkin yaptığımız sokak röportajında gelen cevaplar, yine dikkat çekti.

TÜRKİYE İÇİN SAVAŞIR MISINIZ

Sokak röportajında, "Türkiye için savaşır mısınız?" sorusunu sorduğumuz vatandaşların bazıları "savaşmam" derken bazıları da "savaşacağını" söyledi.

"SAVAŞMAYALIM, SEVİŞMEYELİM"

Mikrofonumuza konuşan bir kadın, "savaşmam, sevişmeyelim. Savaşmak doğru bir şey değil." derken bir başkası ise "Savaşırım, vatanımız yani korumamız lazım." dedi.

Bir başka vatandaş ise "Tabii ki savaşırım, Türk vatandaşıyız. Buranın vatandaşıyız." dedi.