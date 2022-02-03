Bankacılık sektörünün mevduatı yükseldi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 7,4 milyar lira artarak 5 trilyon 597,7 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı. Yayanlanan bilgilere göre, bankacılık sektöründeki toplam bankalar arası dahil mevduat 7 milyar 377 milyon 362 bin lira artarak 5 trilyon 597 milyar 739 milyon 576 bin liraya yükseldi.

BANKALARDAKİ TL MEVDUATI ARTTI

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,41 artışla 2 trilyon 30 milyar 68 milyon 217 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,63 azalışla 3 trilyon 354 milyar 411 milyon 499 bin lira oldu.

YABANCI PARA MEVDUATI 255,3 MİLYAR DOLAR OLDU

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 255 milyar 384 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 228 milyar 162 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 28 Ocak itibarıyla 2 milyar 186 milyon dolarlık azalış görüldü.