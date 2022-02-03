Euro
15.47
1.51%
Dolar
13.53
0.45%
Altın
784.29
0.20%
Borsa
1958
-2.21%
Bitcoin
503.347
-1.50%
BTXN Coin
30.63
-3.58%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Hafif yağmur 4 C

    Bankacılık sektörünün mevduatı yükseldi

    Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 7,4 milyar lira artarak 5 trilyon 597,7 milyar liraya yükseldi.
    • AA
    • 03.02.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 17:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bankacılık sektörünün mevduatı yükseldi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı. Yayanlanan bilgilere göre, bankacılık sektöründeki toplam bankalar arası dahil mevduat 7 milyar 377 milyon 362 bin lira artarak 5 trilyon 597 milyar 739 milyon 576 bin liraya yükseldi.

    BANKALARDAKİ TL MEVDUATI ARTTI

    Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,41 artışla 2 trilyon 30 milyar 68 milyon 217 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,63 azalışla 3 trilyon 354 milyar 411 milyon 499 bin lira oldu.

    Bankacılık sektörünün mevduatı yükseldi #1

    YABANCI PARA MEVDUATI 255,3 MİLYAR DOLAR OLDU

    Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 255 milyar 384 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 228 milyar 162 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

    Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 28 Ocak itibarıyla 2 milyar 186 milyon dolarlık azalış görüldü.


    Görüş Bildir