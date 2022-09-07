Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Dünyada yaşanan resesyon gerginliği Asya, Avrupa piyasalarını ve New York Borsası'nı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ancak yurt içinde Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor.

Küresel piyasalar, enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileri ile negatif seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret açığı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirtiyor.

Dolar talebi güçlendi

Enflasyon ve ultra şahin ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin korkular tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, dolar talebi güçlenmeye devam etti.

Dolar endeksi 110,7'yle son 20 yılın en yükseğini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 110,5 seviyesinde bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı düştü

Brent petrolün varil fiyatı düşüş eğilimini ikinci güne taşırken, şu sıralarda yüzde 1,7 azalışla 91 dolardan alıcı buluyor.

Altının onsu geriledi

Son 20 yılın zirvesindeki dolar, altın ve bakır gibi metallerdeki düşüşte de etkili olurken, bu sabah altının ons fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.696 dolar, bakırın libresi ise yüzde 1,3 düşüşle 3,45 dolarda bulunuyor.

New York borsası kayıpta

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,41, Nasdaq endeksi yüzde 0,74 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,55 geriledi. New York borsasında endeks vadeli kontratlar yeni günde, sınırlı da ola satış ağırlıklı seyrini sürdürüyor.

Avrupa'da açılanacak faiz bekleniyor

Avrupa'da gözler yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrilirken, yatırımcıların karar öncesinde temkinli hareket ettikleri görülüyor.

Avrupa'da enerji krizi hakim

Öte yandan, Avrupa'nın enerji krizi ekonomileri olumsuz etkilemeyi sürdürürken, dün Almanya'da açıklanan verilere göre fabrika siparişleri temmuzda yüzde 1,1 azalarak beklentilerin altında kaldı.

Asya borsalarında da satış ağırlıklı bir seyir öne çıktı

Asya'da açıklanan makroekonomik verilere göre, Çin'in ağustostaki ihracatı yüzde 7,1 artışla beklentilerin oldukça gerisinde kalırken, dış ticaret fazlası da 79,4 milyar dolara geriledi.

Ülkede devam eden kuraklık ve koronavirüs salgını üretimi olumsuz etkilemeye devam ederken, Çin Merkez Bankası (PBoC) dolar karşısında gerileyen yuanı korumak için önemli çaba sarf ediyor.

Borsa İstanbul değerleniyor

Yurt içi pay piyasaları ise küresel pay piyasalarından pozitif ayrışmayı sürdürüyor.

Dün, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 kazançla 3.391,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.448,93 puana taşıdı. Toplam işlem hacmi de 122,9 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.