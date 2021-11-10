Döviz kurlarında son durum

ABD'de enflasyonun 31 yılın en yüksek seviyelerini görmesiyle döviz kurlarında yukarı yönlü hareketle birlikte dolar TL karşısında 9,87'yi gördü.

Son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanma sonrasında Merkez Bankası'ndan 200 baz puanlık bir indirim hamlesi gelmiş ve kur TL karşısında gerilemişti.

Piyasalar bu haftayı da hareketli geçirdi.

DOLAR 9,87'Yİ GÖRDÜ

TL karşısında dolar tarihi zirveyi gördü.

Dolar kuru TL karşısında 9,87'ye kadar çıktı. Euro da yukarı yönlü hareket ederek gün içinde 11,40 seviyelerini gördü.

Piyasalardaki hareketliliğin ardından dolar 9,82, euro ise 11,36 seviyelerinden işlem görüyor.

Sterlin de gün içinde 13,32 seviyelerini test ederek 13,20'ye geriledi.

ALTIN PİYASASINDA DURUM

Altın/ONS: Bin 861 dolar

Cumhurtiyet altını: 3 bin 838 TL

Gram altın: 578 TL

Yarım altın: Bin 926 TL

BITCOIN'DEN YENİ ZİRVE

Piyasalardaki hareketlilik kripto para piyasalarına da yansıdı.

Kripto dünyasının öncüsü Bitcoin rekorunu tazeledi. Bitcoin 68 bin 530 dolar olan eski rekorunu 69 bin dolar ile geliştirdi.

ABD'DE AÇIKLANAN YÜKSEK ENFLASYONUN ETKİSİ

Kurdaki bu yukarı yönlü dalgalanmanın nedeni olarak ise ABD'de açıklanan enflasyon rakamları gösterildi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0,9 artarak beklentileri aşarken, yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın en yüksek artışını gösterdi.

Analistler, ekim ayı enflasyon verisinin küresel tedarik zincirinde sıkıntıların yaşandığı bir ortamda enflasyonun gelecek yıla kadar yüksek seviyelerde seyredebileceğine dair yeni işaretler verdiğini belirtti.

Necmettin Batırel: Dolar paraşütsüz düşecek



