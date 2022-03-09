Rus rublesinde değer kaybı sürüyor

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Batılı ülkeler Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını genişletirken, yaptırımlara karşılık Rusya'da da yeni önlemler alınıyor.

Rus rublesi, ekonomik yaptırımların etkisiyle değer kaybetmeye devam ediyor.

DOLAR/RUBLE PARİTESİ 117,35

Moskova Borsası verilerine göre, dolar/ruble paritesi yüzde 12,36 artışla 117,35 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 8 yükselişle 127,42'ye çıktı.

RUSYA, RUBLENİN DEĞERİNİ YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYOR

Rusya Merkez Bankası, yabancı para cinsinden satışları 9 Mart ila 9 Eylül tarihleri arasında askıya aldığını açıkladı.

PARA ÇEKME LİMİTLERİ MAKSİMUM 10 BİN ABD DOLARI OLACAK ŞEKİLDE DÜZENLENDİ

Bankanın açıklamasında, döviz cinsinden mevduat sahiplerinin para çekme limitlerinin maksimum 10 bin ABD doları olacak şekilde yeniden düzenlendiği, mevduat sahiplerinin bunun üstündeki rakamları sadece Rus rublesi olarak çekebileceği bildirildi.