Euro
16.10
1.87%
Dolar
14.64
1.34%
Altın
947.21
-0.71%
Borsa
2050
1.93%
Bitcoin
613.286
8.12%
BTXN Coin
38.34
0.52%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Rus rublesinde değer kaybı sürüyor

    Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Batılı ülkeler Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını genişletirken, yaptırımlara karşılık Rusya'da da yeni önlemler alınıyor.
    • AA
    • 09.03.2022 - 12:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus rublesinde değer kaybı sürüyor

    Rus rublesi, ekonomik yaptırımların etkisiyle değer kaybetmeye devam ediyor.

    DOLAR/RUBLE PARİTESİ 117,35

    Moskova Borsası verilerine göre, dolar/ruble paritesi yüzde 12,36 artışla 117,35 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 8 yükselişle 127,42'ye çıktı.

    RUSYA, RUBLENİN DEĞERİNİ YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYOR

    Rusya Merkez Bankası, yabancı para cinsinden satışları 9 Mart ila 9 Eylül tarihleri arasında askıya aldığını açıkladı.

    Ruble

    PARA ÇEKME LİMİTLERİ MAKSİMUM 10 BİN ABD DOLARI OLACAK ŞEKİLDE DÜZENLENDİ

    Bankanın açıklamasında, döviz cinsinden mevduat sahiplerinin para çekme limitlerinin maksimum 10 bin ABD doları olacak şekilde yeniden düzenlendiği, mevduat sahiplerinin bunun üstündeki rakamları sadece Rus rublesi olarak çekebileceği bildirildi.


    İlginizi Çekebilir

    Biran Damla Yılmaz: İstedikleri şey sadece sevgi
    Magazin

    Biran Damla Yılmaz: İstedikleri şey sadece sevgi

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    ABD, Rusya'ya yardım eden Çinli şirketleri uyardı
    Ekonomi

    ABD, Rusya'ya yardım eden Çinli şirketleri uyardı

    Görüş Bildir