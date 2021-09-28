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28 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

28 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 28 Eylül Salı günü döviz kuru araştırılıyor. Dolar dün 8,81 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardan son durum...