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- 28 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
28 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
Yatırımcılar tarafından 28 Eylül Salı günü döviz kuru araştırılıyor. Dolar dün 8,81 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardan son durum...
- Haber Merkezi
- 28.09.2021 - 10:32
Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 8,86 seviyesini gördü.
Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, dünü 8,81 düzeyinde tamamlamıştı. Benzer şekilde 10,45'e dayanan euro/TL de, 10,31 civarında günü bitirmişti.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..
28 EYLÜL 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?
Merkez Bankası'nın 1 puanlık faiz indiriminin ardından döviz kurlarında hareketlilik sürüyor.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugün finansın geleceği toplantısında saat 13.30'da yapacağı konuşma piyasalarda yakından takip edilecek.
DOLAR: 8,87
EURO: 10,35