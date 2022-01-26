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    FED faiz kararını açıkladı

    FED faiz kararını açıkladı

    ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmedi.
    • AA
    • 26.01.2022 - 22:05
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 22:12
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    ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

    "3 KEZ FAİZ ARTIRIMI YAPILACAK" DENMİŞTİ

    FED, 2021 Aralık ayında yapılan toplantıda 2022'de 3 kez faiz artırımına gideceğini açıklamıştı.

    2022'nin ikinci FED toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.


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