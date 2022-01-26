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FED faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmedi.
- AA
- 26.01.2022 - 22:05
- Güncelleme : 26.01.2022 - 22:12
ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
"3 KEZ FAİZ ARTIRIMI YAPILACAK" DENMİŞTİ
FED, 2021 Aralık ayında yapılan toplantıda 2022'de 3 kez faiz artırımına gideceğini açıklamıştı.
2022'nin ikinci FED toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.