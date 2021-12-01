Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücrete şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.

Milyonların gözü kulağı asgari ücrete yapılacak olan zamda...

İşçi, işveren ve devlet kesimi bugünden itibaren görüşmelere başlayacak.

2022 yılı asgari ücret beklentisi 5 bin lira dolaylarında olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan heyecanlandıran bir açıklama geldi.

"ŞU ANA KADAR OLMUŞUN ÇOK ÇOK ÜSTÜNDE ARTIŞ YAPACAĞIZ"

Erdoğan, AK Parti Grup Toplatısı'nın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Asgari ücret yakında belli olacak. Rakamların yükselmesiyle birlikte işten çıkarılmaların artacağı görüşü var" şeklindeki sorusuna "Niye hep böyle endişelerin üzerinde konuşuyorsunuz da olumlu olarak bakmıyorsunuz" diyerek cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Asgari ücrete şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız. Halkımızı ezdirmeyeceğiz, kısa zamanda açıklayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması VİDEO

3600 EK GÖSTERGE

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan 3600 ek göstergeye ilişkin de konuşan Erdoğan, “'Ama' ile fakat' ile konuşmaya gerek yok. O da olacak.” ifadelerini kullandı.