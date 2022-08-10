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    Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verisini bekliyor

    ABD enflasyon verisi bugün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanıyor. Bu veri tüm dünyanın odağında yer alıyor.
    • 10.08.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 09:53
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    Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verisini bekliyor

    Analistler, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon verileri ile ABD'de ayrıca toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

    Küresel piyasalar, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde artan belirsizliklerle negatif seyrediyor.

    ABD'de devam eden enflasyon ve resesyon ikilemi, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

    ABD'nin enflasyon verisi ve Fed adımları önem kazandı

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin duruşunu ne kadar daha sürdüreceğine ilişkin belirsizlikler risk iştahını törpülüyor. ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Fed'in politika adımlarına yönelik yatırımcı beklentilerini şekillendireceği öngörülüyor.

    New York borsası geriledi

    Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,42, Nasdaq endeksi yüzde 1,19 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,18 geriledi. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yatay seyirle başladı.

    Küresel piyasalar, ABD nin enflasyon verisini bekliyor #1

    Avrupa piyasaları karışık seyirde

    Avrupa tarafında dün pay piyasaları karışık bir seyir izlerken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan akışın kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladıkları doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma planı yürürlüğe girdi.

    Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de düşüşle başladı.

    Asya borsaları güne sancılı başladı

    Asya borsaları, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelerle yeni güne satıcılı başlarken, teknoloji hisselerindeki sert düşüşler dikkati çekiyor.

    Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 2,7 ile beklentilerin altında kalsa da son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 4,2 artış kaydetti. Japonya'da ise ÜFE, temmuzda yüzde 8,6 artarak tahminleri aştı.

    Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,72, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,55, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,90 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,40 değer kaybetti.

    Dolar/TL17,9150 seviyesinde

    Dolar/TL ise dün yüzde 0,22 azalışla 17,9018'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9150 seviyesinde işlem görüyor.

    Küresel piyasalar, ABD nin enflasyon verisini bekliyor #2


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