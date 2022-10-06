Benzin ve motorine yeni zam

6 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 74 kuruş, motorine ise 1,39 TL zam yapıldı.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor…

Bir inen bir çıkan benzin ve motorin fiyatlarında da değişkenlik devam ediyor.

Benzinin litre fiyatı 20,60 TL'ye çıktı

Akaryakıt fiyatlarına art arda ikinci günde de zam yapıldı.

Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle benzinin litre fiyatı 74 kuruş zamla 20,60 TL'ye çıktı.

Motorinin litre fiyatı ise 1,39 TL artışla 25,61 TL'ye çıktı.

Otogaz grubunda indirim

Son gelen zamlarla benzin, eylül başından bu yana ilk kez 20 liranın üzerine çıktı. Motorin de 8 Eylül'den beri ilk kez 25 TL seviyesini aştı.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

Otogaz grubunda ise 76 kuruş indirim geldi.

Zamsız rakamlar

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24,22 liradan, benzinin litresi ise ortalama 19,86 satılıyor.