50 bine yakın ürünün fiyat bilgisi tek platformda

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "marketfiyati.org.tr" platformunun 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini sunduğunu açıkladı.
- Platform, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlığı ve TCMB iş birliği ile geliştirildi.
- Ürün fiyatları karşılaştırılabilir hale gelerek alışverişlerde şeffaflık artırıldı.
"Market Fiyatı" uygulaması, TÜBİTAK tarafından Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle geçen yıl getirilmişti.
http://marketfiyati.org.tr, marketlerdeki ürün fiyatlarının karşılaştırılabiliyor ve alışverişte şeffaflığı güçlendiriyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Hayatı kolaylaştıran dijital çözümlerle vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.” diyerek, Ramazan öncesinde vatandaşlar tarafından fiyat karşılaştırmasına imkan sağlayan söz konusu uygulamaya ilişkin hatırlatma yaptı.
"50 BİNE YAKIN ÜRÜN HIZLI VE DOĞRU KARŞILAŞTIRILIYOR"
"Market Fiyatı" uygulamasının vatandaşlar için kolaylık sağlamaya devam ettiğine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:
http://marketfiyati.org.tr, adresinden ulaşılan market 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini tek platformda buluşturarak alışverişte şeffaflığı güçlendiriyor, doğru ve hızlı karşılaştırma imkanı sunuyor. Mobil uygulamamız, barkod okuyucu özelliğiyle market rafında anında fiyat karşılaştırması yapılmasına da imkan sağlıyor.