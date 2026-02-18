50 bine yakın ürünün fiyat bilgisi tek platformda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

"Market Fiyatı" uygulaması, TÜBİTAK tarafından Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle geçen yıl getirilmişti.

http://marketfiyati.org.tr, marketlerdeki ürün fiyatlarının karşılaştırılabiliyor ve alışverişte şeffaflığı güçlendiriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Hayatı kolaylaştıran dijital çözümlerle vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.” diyerek, Ramazan öncesinde vatandaşlar tarafından fiyat karşılaştırmasına imkan sağlayan söz konusu uygulamaya ilişkin hatırlatma yaptı.



"50 BİNE YAKIN ÜRÜN HIZLI VE DOĞRU KARŞILAŞTIRILIYOR"

"Market Fiyatı" uygulamasının vatandaşlar için kolaylık sağlamaya devam ettiğine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti: