Palandöken'de kayak sezonu başlıyor

Ülkemizin gözde tesislerinden Erzurum'da bulunan Palandöken kayak tesisi de şimdi sezonu açmaya hazırlanıyor.

Türkiye dört bir yanında kayak tesisleri olan ve bu konuda hem sporda hem de turizmde önemli kazanımları olan bir ülke.

Küresel iklim değişikliklerinin kar yağışını etkilemesi ile birlikte yaşanan gelişmeler bu yıl Palandöken'de sezonu etkilemedi.

PALANDÖKEN'DE SEZON BU YIL AÇILIYOR

Türkiye'nin gözde kış turizmi merkezlerinden Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, hazırlanan pistleriyle bugün kayak tutkunlarını ağırlamaya başlıyor.

KAR YAĞIŞI İLE BİRLİKTE SUNİ KARLAMA DA YAPILDI

Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından suni karlama yapılan pistlerden 4'ü, snowtrack araçlarıyla düzeltilerek hazır hale getirildi.

TÜRKİYE'DE SEZONU EN ERKEN AÇAN KAYAK MERKEZİ

Yarın kayak yapılmaya başlanabilecek Palandöken, bu yıl da Türkiye'de sezonu en erken açan kayak merkezi olacak.

Şimdilik sadece gündüz kayağı yapılacak merkezde, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm pistleri açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

RESMİ SEZON AÇILIŞI 10 ARALIK'TA

Kayak merkezinde resmi sezon açılışının 10 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

PALANDÖKEN KAYAK TESİSİ

Misafirlerine yamaç paraşütü, buz tırmanışı, kar raftingi, dev salıncak ve zipline imkanı da tanıyan Erzurum Palandöken, kesintisiz 14 kilometre kayak pistiyle Avrupa üçüncüsü olarak hizmet ediyor.

Her kış çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi misafir eden Palandöken Kayak Merkezi; kolay, orta, ileri düzey ve doğal olmak üzere 55 pistiyle kışın ilk aylarından, ilkbaharın son günlerine kadar kayak ve snowboard tutkunlarını ağırlıyor.

Toplam pist uzunluğu 80 kilometreye varan ve kar yağışının yanı sıra suni karlamayla da uzun süreli kayak imkanı sağlayan merkez, kar kalitesinin yanı sıra gündüz ve gece kayağıyla farklı seviyelerdeki her kayakçıya hitap ediyor.

Önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapan Erzurum'da, ulusal birçok kış sporu etkinliğinin yanı sıra 2011 Kış Üniversite Oyunları, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali ve Snowboard Dünya Kupası gibi uluslararası yarışmalar da gerçekleştirildi.

NASIL ULAŞILIR

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi şehir merkezine 5 kilometre yani 15 dakika, Erzurum Havalimanı’na ise 30 dakika uzaklıkta yer alıyor. Palandöken'e merkezden otobüs ya da taksi ile ulaşım yapılabiliyor. Gün boyu otobüsler belirli saatlerde hizmet veriyor. Özel araçlar ile ise şehir merkezinden tabelaları takip ederek Palandöken'e rahatlıkla ulaşılıyor.