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Borsa İstanbul haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 0,65 puan ve yüzde 0,03 azalışla 1.943,16 puandan başlangıç yaptı.