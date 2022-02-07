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    Borsa İstanbul haftaya yatay başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 0,65 puan ve yüzde 0,03 azalışla 1.943,16 puandan başlangıç yaptı.
    • AA
    • 07.02.2022 - 11:09
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    Borsa İstanbul haftaya yatay başladı

    Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 0,72 değer kaybederek 1.943,81 puandan kapanmıştı. Borsa'da BIST 100 endeksi, güne 1.943,16 puandan yatay yönlü başlayarak işlemlerine devam ediyor.

    BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ DÜŞTÜ

    Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,22 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72'yle turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,57'yle spor oldu.

    Analistler, şahinleşen merkez bankaları ve parasal sıkılaşmayı destekleyen güçlü makroekonomik veriler sonrası küresel pay piyasalarının yeni haftaya karışık seyirle başladığını söyledi.

    Borsa İstanbul haftaya yatay başladı #1

    TEKNİK VE DESTEK KONUMU

    Analistler, güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.930 ve 1.890 seviyelerinin destek, 1.990 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.


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