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- Borsa İstanbul haftaya yatay başladı
Borsa İstanbul haftaya yatay başladı
- AA
- 07.02.2022 - 11:09
Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 0,72 değer kaybederek 1.943,81 puandan kapanmıştı. Borsa'da BIST 100 endeksi, güne 1.943,16 puandan yatay yönlü başlayarak işlemlerine devam ediyor.
BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ DÜŞTÜ
Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,22 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72'yle turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,57'yle spor oldu.
Analistler, şahinleşen merkez bankaları ve parasal sıkılaşmayı destekleyen güçlü makroekonomik veriler sonrası küresel pay piyasalarının yeni haftaya karışık seyirle başladığını söyledi.
TEKNİK VE DESTEK KONUMU
Analistler, güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.930 ve 1.890 seviyelerinin destek, 1.990 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.