65 yaş üstünde evlilikler rekor kırdı

Türkiye'de geçen yıl 9 bini aşkın kişi, "ikinci baharında" evliliğe adım attı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılında 65 yaş üstü 5 bin 666 kişi evlenirken 2025'e geldiğimizde bu sayı 9 bin 223'e çıktı.

Sonraki yıllarda 65 yaş üstünde evlenenlerin sayısında düzenli artış görüldü. Bu kapsamda 2021'de 7 bin 237, 2022'de 7 bin 993, 2023'te 8 bin 228 ve 2024'te 8 bin 536 kişi evlendi.

Son 25 yıla bakıldığında orta yaşın üzerindeki kitlenin en fazla evlendiği yıl 2025 oldu.

YÜZDE 78,1'İ ERKEKLER

Türkiye'de geçen yıl 65 yaş üstü 9 bini aşkın kişi dünyaevine girerken bunların yüzde 78,1'ini erkekler oluşturdu.

Bunların 7 bin 204'ünü yani yüzde 78,1'ini erkeklerin, 2 bin 19'unu yani yüzde 21,9'unu kadınların oluşturduğu görüldü.

EŞLERDEN 742'SİNİN İLK EVLİLİĞİ

"İkinci baharı"nda evlenenlerin sayısı geçen yıl, 2001'den bu yana ilk kez 9 bini aşarak 9 bin 223 oldu.

Bu kişilerin eşlerinin önceki medeni durumuna bakıldığında, 742'sinin hiç evlenmediği belirlendi. Eşlerin 1.540'ının önceki eşinin hayatını kaybettiği, 5 bin 178'inin ise önceki eşinden boşandığı belirlendi. 1.763'ünün ise önceki medeni durumu bilinmiyor.

65 YAŞ ÜSTÜ EVLİLİKTE İSTANBUL LİDER

5 büyükşehirde evlenen 65 yaş üstü kişilerin sayısının, toplam evlenenlerin yaklaşık üçte birini oluşturduğu tespit edildi.

65 yaş üstü evlenenlerin en fazla olduğu 5 il (2025)

İstanbul: 1.081

İzmir: 603

Ankara: 659

Antalya: 384

Bursa: 303