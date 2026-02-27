Bursa'da Yaren Leylek 15. yılda da göçüp geldi

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi’nde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek arasındaki dostluk, dillerden düşmüyor.

Öyle ki herkes Yaren'in yolunu gözlüyor.

Kalpleri ısıtan bu dostluk, 15 yıl önce başladı.

Zamanla milyonların ilgiyle takip ettiği bir hikayeye dönüşen bu buluşmalar; belgesel, film ve kitaplara da konu oldu.

EŞİ İKİ GÜN ÖNCE GELDİ

Her yıl şubat sonu ya da mart başında köye gelen Yaren Leylek, geçtiğimiz yıl 15 Mart’ta yuvasına ulaşmıştı.

Eşi ise iki gün önce gelmişti.

YAREN BİR KEZ DAHA GELDİ

Milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, 15. yılda da göçten geldi.

Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki Balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren Leylek’in gelenekselleşmiş fotoğrafları, Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi.