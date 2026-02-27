Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Samsunspor, sahasında Kuzey Makedonya ekibi KF Shkendija'yı 4-0 yenmişti.

Samsunspor böylelikle adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Ve Samsunspor'un rakibi belli oldu...

RAKİBİMİZ İSPANYOL VALLECANO

Buna göre temsilcimiz, Konferans Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

Samsunspor ve Rayo Vallecano arasındaki ilk maç, 12 Mart'ta Samsun'da oynanacak. Rövanş ise, 19 Mart'ta İspanya'da olacak.

Öte yandan Samsunspor, Rayo Vallecano'yu elemesi halinde Konferans Ligi çeyrek finalinde Celje-AEK Atina eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İşte Konferans Ligi'ndeki tüm eşleşmeler...

Samsunspor - Rayo Vallecano

AEK Larnaca - Crystal Palace

Sigma Olomouc - Mainz

Lech Poznan - Shakhtar Donetsk

AZ Alkmaar - Sparta Prag

Fiorentina - Rakow

Celje - AEK

Rijeka - Strasbourg