Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Avrupa'daki temsilcilerimizden Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Rayo Vallecano oldu.
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Samsunspor, sahasında Kuzey Makedonya ekibi KF Shkendija'yı 4-0 yenmişti.
Samsunspor böylelikle adını son 16 turuna yazdırmıştı.
Ve Samsunspor'un rakibi belli oldu...
RAKİBİMİZ İSPANYOL VALLECANO
Buna göre temsilcimiz, Konferans Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile karşılaşacak.
Samsunspor ve Rayo Vallecano arasındaki ilk maç, 12 Mart'ta Samsun'da oynanacak. Rövanş ise, 19 Mart'ta İspanya'da olacak.
Öte yandan Samsunspor, Rayo Vallecano'yu elemesi halinde Konferans Ligi çeyrek finalinde Celje-AEK Atina eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
İşte Konferans Ligi'ndeki tüm eşleşmeler...
Samsunspor - Rayo Vallecano
AEK Larnaca - Crystal Palace
Sigma Olomouc - Mainz
Lech Poznan - Shakhtar Donetsk
AZ Alkmaar - Sparta Prag
Fiorentina - Rakow
Celje - AEK
Rijeka - Strasbourg