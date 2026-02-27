Galatasaray-Liverpool eşleşmesi akıllara oynanan son karşılaşmayı getirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan devi Juventus'u eleyerek adını son 16 takım arasına yazdıran temsilcimiz Galatasaray'ın çeyrek final yolundaki rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde belli oldu.

Galatasaray'ın son 16'daki rakibi, Premier Lig temsilcisi Liverpool oldu.

Sarı-kırmızılılar, Liverpool'a karşı ilk maçı sahasında oynayacak ve rövanşta deplasmana gidecek.

İLK MAÇTA KAZANMIŞTIK

Galatasaray'ın Liverpool'la yeniden karşılaşacak olması, akıllara lig aşamasında oynanan ilk maçı getirdi.

Buna göre Galatasaray, lig aşamasında Liverpool ile karşılaşmıştı.

Temsilcimiz, 16. dakikada Osimhen'in penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.

Bu sonuçla Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 3 puanını almıştı.

İLK GALİBİYETİMİZ LIVERPOOL'A KARŞI

Diğer yandan Arne Slot'un ekibi, bu turda 8 maçın 6'sını kazandı.

Ligi 3. sırada tamamlayan Liverpool, play off oynamadan direkt olarak son 16 turu vizesi aldı.

8 karşılaşmada da görev yapan Dominik Szoboszlai, 4 golle takımın en skorer ismi.

Hücum hattındaki Salah, Gakpo ve Ekitike'nin 2'şer, Chiesa'nın 1 golü bulunuyor.

İNGİLİZ EKİBİNDE SON DURUM NE?

Liverpool, Premier Lig'deyse zirvenin uzağında kaldı. Kırmızılar, lider Arsenal'in 16 puan gerisinde 6. basamakta yer alıyor.

Slot'un ekibi, geçen sezon Premier Lig'de şampiyon oldu, Şampiyonlar Ligi'neyse bu turda Paris Saint Germain karşısında veda etti.

İngiliz futbolunun en köklü kulüplerinden Liverpool, maçlarını 60 bin kişilik ikonik Anfield Stadı'nda oynuyor.