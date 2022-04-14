Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalarının odağında olan merkez bankalarından ECB, bugün yaptığı toplantının ardından faizi sabit tuttuğunu açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Rusya-Ukrayna savaşıyla artan belirsizliğin ortasında yüksek enflasyona rağmen piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Tahvil alımlarını sona erdirdi

ECB'nin faizi basit tutacağı beklentisi hakimdi ancak tahvil alımları kararı takip edilecekti. ECB, beklentiler doğrultusunda faizi sabit tuttu ve tahvil alımlarını sona erdirme planını doğruladı.

Politika faizi: 0

AA'nın haberine göre ECB'den yapılan açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktığı bildirildi.

Üçüncü çeyrekte varlık alımları sona erecek

Varlık Satın Alma Programı kapsamında varlık alımlarının nisanda aylık 40 milyar euro, mayısta aylık 30 milyar euro ve haziranda 20 milyar euro olarak devam ettirileceği belirtilen açıklamada, üçüncü çeyrekte varlık alımlarının sona erdirileceği kaydedildi.

"Savaş ve buna bağlı belirsizlik, şirketler ve tüketicilerin güvenini büyük ölçüde etkiliyor"

Açıklamada, "Savaş ve buna bağlı belirsizlik, şirketler ve tüketicilerin güvenini büyük ölçüde etkiliyor. Tedarik kesintileri, yeni malzemelerin ve üretim için malların kıtlığına yol açıyor. Artan enerji ve emtia fiyatları talebi azaltıyor ve üretimi engelliyor." ifadeleri kullanıldı.

Çoğu sektörde enflasyon baskılarının yoğunlaştığına vurgu yapılan açıklamada, temelde enerji maliyetlerindeki keskin artış nedeniyle enflasyonun önemli oranda yükseldiği ve gelecek aylarda yüksek kalmaya devam edeceği bildirildi.