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    BAE, petrol üretim kapasitesini artıracak

    Abu Dabi merkezli petrol şirketi, "Getirileri artırabilecek potansiyel fırsatları keşfetmeye devam edeceğiz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 10:13
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    BAE, petrol üretim kapasitesini artıracak

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), petrol üretim kapasitesini artırma planını hızlandırıyor.

    Haberini konuyla ilgili kaynaklara dayandıran Bloomberg, "BAE, dünya temiz enerjiye geçmeden önce ham rezervlerinden yararlanmaya çalışıyor." dedi.

    Günde 5 milyon varil üretim hedefi

    Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), 2025 yılına kadar günde 5 milyon varil üretim yapabilme kapasitesine ulaşmak istiyor.

    Ancak yeni hedefe ulaşmanın zor olacağı ve halihazırda milyarlarca dolara mal olacak bir projenin maliyetini artırabileceği belirtiliyor.

    Daha fazla petrol ve doğalgaz satışını hedefliyorlar

    ADNOC ve BAE hükümeti, başlangıçta hedefi 2027 olarak belirlemişti.

    Fosil yakıt fiyatlarının yüksek düzeylerde seyrettiği bir dönemde Abu Dabi yönetimi, daha fazla petrol ve doğalgaz satmayı hedefliyor.

    BAE, petrol üretim kapasitesini artıracak #1

    Petrol fiyatlarındaki dalgalanma

    Petrol fiyatı, Rusya'nın Ukrayna'yı saldırılarının ardından 120 dolara yükseldi.

    Küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin ortasında haziran ayından bu yana yaklaşık 90 dolara gerilerken, BAE'nin üretim maliyetlerinin çok üzerinde olmaya devam ediyor.

    "Potansiyel fırsatları keşfetmeye devam edeceğiz"

    Abu Dabi merkezli petrol şirketi, "Enerji geçişini benimserken ve işimizi geleceğe hazırlarken, değeri daha da açığa çıkarabilecek, sermayeyi serbest bırakabilecek ve getirileri artırabilecek potansiyel fırsatları keşfetmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.


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