Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı

Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı...

Bakan Muş, “Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar oldu. Bu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz ayı ihracatı." dedi.

"İLK DEFA 200 MİLYAR DOLARI GEÇTİK"

Son 12 ayı da değerlendiren Bakan Muş, "Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI

Dış ticaret açığının yüzde 5 azaldığını aktaran Bakan Muş, "Ocak-temmuz döneminde dış ticaret hacmimiz, 268,2 milyar dolara yükselmiş, dış ticaret açığımız geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 azalarak 25,5 milyar dolara gerilemiştir." diye konuştu.