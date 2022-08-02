Küresel piyasalar negatif seyirde

Küresel piyasalarda, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi PMI verileri resesyon beklentilerini güçlendirdi. Çin ve ABD arasında artan gerilim ise risk iştahını sınırladı.

Dün Türkiye de dahil dünyanın çeşitli ülkelerinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri olumsuz gelince resesyon beklentilerini güçlendi ve bunun etkisiyle küresel piyasalarda dalgalı seyir izlenmeye başladı.

Analistler bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Fed yetkililerinin açıklamalarının izleneceğini aktardı.

Dünyadan gelen PMI verileri düşündürdü

Dün temmuz ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisi Çin'de 49 ile 3 ayın en düşük seviyesine gerilerken, Avrupa'da 49,8'e inerek daralma bölgesine geçti. ABD'de ise Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi 52,8'e yükselse de Haziran 2020'den bu yana görülen en düşük seviyede kaldı.

İmalat sanayi sektöründe ivme kaybının sürdüğüne işaret eden verilerin detayları resesyon beklentilerini güçlendirirken, güne temkinli başlayan küresel pay piyasaları günü düşüşle tamamladı.

Altının onsu bir ayın en yüksek seviyesine çıktı

Dolar endeksindeki düşüşle altının ons fiyatı 1.780,5 dolarla yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı talebin azalacağına dair endişelerle yeniden 100 doların altına indi ve 98,1 dolarla son bir haftanın en düşük seviyesini gördü.

New York borsası değer kaybetti

Bu gelişmelerle New York borsasında Dow Jones endeksi, yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,28, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratları, yeni güne de düşüşle başladı.

Borsa İstanbul değer kazandı

Yurt içinde ise dün alış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,47 değer kazanarak 2.656,32 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Dolar/TL 17,9080

Dolar/TL ise dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 azalarak 17,9022'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9080'den işlem görüyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek dönem alacağı kararlarda veri odaklı hareket edeceklerini belirtmesinin ardından açıklanan verilere duyarlılığın arttığını belirterek, imalat sanayiye ilişkin alınan olumsuz sinyallerin yanı sıra Çin ile ABD arasında artan gerilimin risk iştahını sınırladığını söyledi.