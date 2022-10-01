Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Yeni yasama yılının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüden enflasyon mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Dönem 6. Yasama Yılı'nda yaptığı açılış konuşmasında, maaşlar konusunda geçen yılın ocak ayında ciddi artırımlar yaptığını diye getirerek "Temmuz ayında da daha ileriye taşıdı. İnşallah yeni yılda vatandaşların kayıplarını telafi etmek için yeni düzenlemeler yapacağız. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı-VİDEO

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