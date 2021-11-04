Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 13 milyar 726 milyon lira artarak 4 trilyon 171 milyar 982 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 28 Ekim itibarıyla 13 milyar 726 milyon lira arttı. Böylelikle toplam kredi hacmi 4 trilyon 171 milyar 982 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki bankalararası dahil toplam mevduat, geçen hafta 22 milyar 101 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,5 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 4 trilyon 333 milyar 15 milyon lira oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 28 Ekim itibarıyla 2 milyar 647 milyon lira artarak 743 milyar 133 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 285 milyar 506 milyon lirası konut, 14 milyar 178 milyon lirası taşıt ve 443 milyar 450 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLERİN TUTARI AZALDI

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 360 milyon lira azalarak 621 milyar 415 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2 artarak 188 milyar 877 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 77 milyar 389 milyon lirası taksitli, 111 milyar 489 milyon lirası taksitsiz oldu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR YÜKSELDİ

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 28 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 990,5 milyon lira artarak 152 milyar 74 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 117 milyar 85 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 370 milyon lira azalarak 840 milyar 428 milyon lira oldu.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN MEVDUATI ARTTI

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 28 Ekim ile biten haftada 35 milyar 697 milyon 153 bin lira artarak 4 trilyon 442 milyar 132 milyon 845 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,26 azalışla 1 trilyon 892 milyar 943 milyon 913 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,31 artışla 2 trilyon 388 milyar 863 milyon 56 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 260 milyar 322 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 232 milyar 874 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 28 Ekim itibarıyla 1 milyar 429 milyon dolarlık azalış görüldü.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN TCMB DAHİL TOPLAM KREDİ HACMİ ARTTI

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 28 Ekim ile biten haftada, 14 milyar 642 milyon 587 bin lira artarak 4 trilyon 39 milyar 441 milyon 515 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,36 artış kaydetti.