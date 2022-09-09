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    77 yıllık Fransız cam devi enerji fiyatlarına yenildi

    Avrupa'da yaşanan enerji krizi işletmelerin kapanmasına neden oluyor. Şimdi de Fransız cam devi Duralex, artan enerji fiyatları nedeniyle üretimi durdurduğunu açıkladı.
    • 09.09.2022 - 15:45
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    77 yıllık Fransız cam devi enerji fiyatlarına yenildi

    Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın sonunda yaşanan enerji fiyatlarının artışı Avrupa'yı tedbirler almaya ve tasarruf yapmaya yönetti.

    Tarım üretimi yapan seralar dahil bazı işletmeler de faaliyetlerini sürdüremez hale geldi.

    Gaz ve enerji fiyatları artınca imalat durdu

    Fransa’nın cam devi Duralex'in gaz ve enerji fiyatlarının artması ve devam etmesi durumunda cironun yüzde 40'ının enerjiye gitmesi nedeniyle imalatı durdurduğu bildirildi.

    Fransız basınındaki haberlere göre, 77 yıldır faaliyet gösteren firma, Avrupa'da yükselen elektrik ve doğalgaz fiyatlarının imalatın normal şartlarda devam etmesine imkan tanımadığı gerekçesiyle üretimi durdurma karar aldı.

    Devam ederse faturalar katlanacak

    Cam üretiminde kullandığı silisyumun fırınlanması için 1.500 derece sıcaklığa ihtiyaç duyan şirketin, üretime devam etmesi durumunda elektrik ve gaz faturalarının kasıma kadar iki katına çıkması bekleniyor.

    Duralex

    Stokları satacak

    Cirosu bu yıl artan şirket, üretimi durdursa da elindeki stokları satmaya devam edecek.

     

     

     

     

    Piyasasının normalleşmesi durumunda Duralex, gelecek yıldan itibaren üretime geçmeyi hedefliyor.

     

    Şirket yılda 3 milyon avro enerji faturası ödemesine rağmen 30 milyon avro ciro sağlıyordu.


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