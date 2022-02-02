Kentsel dönüşümde banka kredisi faiz destekleri artırıldı

Kentsel dönüşümde devletin sağlayacağı faiz desteğine ilişkin parasal limitler arttı.

Kentsel dönüşüm ülkenin geneline yayılırken, bu konuda devletin sağlayacağı faiz desteğine ilişkin parasal limitlerin artırılmasına karar verildi.

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında kentsel dönüşümde hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere devletin sağlayacağı faiz desteğine, esas kredi anapara tutarı limitleri yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugün resmi Resmi Gazete'de yayınlandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜME BÜYÜK DESTEK

Kararla birlikte kentsel dönüşümde daha kapsamlı çalışmalar yapılabilecek ve ihtiyaçlar daha kolay sağlanabilecek. Yeni alınan kararın kentsel dönüşüme büyük destek vermesi bekleniyor.

DESTEK KULLANDIRMA SÜRESİ UZATILDI

Karara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan faiz destekli kredilerin kullandırılma süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.





ANA PARA LİMİTLERİ YÜKSELDİ

Faiz desteği sağlanacak kredi anapara tutarı limitleri, güçlendirme kredisi için 80 bin liradan 160 bin liraya, konut yapım ve iş yeri yapım kredileri için 200 bin liradan 400 bin liraya yükseltildi.

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarının 1 milyon lira olan limiti ise 2 milyon liraya çıkarıldı.