Mayıs ayı nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılacak mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.

BAKAN VEDAT BİLGİN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konuyla ilgili olarak "Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

IBAN BİLGİSİ OLMAYANLARIN ÖDEMELERİ PTT ARACILIĞI İLE ALINACAK

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanlar ise ödemelerini PTT aracılığıyla alacak.