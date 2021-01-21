81 ilde fahiş fiyat denetimi yapıldı, 375 firmaya ceza yazıldı

Şikayetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, 81 ilde yapılan fahiş fiyatlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 375 firmaya, para cezasıyla işlem uygulandı.

Ülke genelinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyatlar, Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Bakanlık, gelen şikayetler üzerine 19-20 Ocak tarihlerinde 81 ilde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde temel ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat denetimlerini sürdüren bakanlık, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

11.9 MİLYON PARA CEZASI YAZILDI

Çalışmalar kapsamında fahiş fiyat artırımı yaptığı tespit edilen 375 firmaya, 11.885.000 Türk Lirası idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

AYÇİÇEK YAĞI, YUMURTA, TAVUK VE BEBEK MAMASI FİYATLARINDA YOĞUN DENETİM

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman bakanlıkları, TOBB, TESK, üretici ve tüketici örgütleri, perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar 3 bin 208 dosyayı karara bağladı.





YEREL VE ULUSAL MARKETLERDEN SAVUNMA İSTENDİ

Bununla birlikte son dönemde Bakanlığa intikal eden ve temel gıda ürünleri arasında yer alan ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışı şikayetleri ve başvuruları üzerine, bu ürünlere yönelik denetimler artarken, üretici/ithalatçı/tedarikçi ve bu ürünlerin tüketicilere satışını yapan bazı yerel ve ulusal marketlerden savunma istendi.





YAPTIRIM UYGULANACAK

Gelen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak.

REKLAM KURULU'NUN DENETİMLERİ DE SÜRDÜ

Diğer taraftan Reklam Kurulunca yürütülen incelemeler neticesinde, 2020 yılında ürünlerin fiyatlarında fahiş artışlar yapan ve Kovid-19 salgınını aldatıcı reklamlar yoluyla fırsata çevirmeye çalışan 303 firma hakkında toplam 13,3 milyon lira idari para cezası uygulandı.





BAKANLIK AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ticaret Bakanlığınca yapılan denetimler sonucunda 562 işletme bazında 9.870 ürün incelenmiştir.

İnceleme sonucu elde edilen veriler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulutarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilenlere ise 50 bin Türk lirasından 500 bin Türk lirasına varan idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları ve TOBB ile TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri ve perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar 3.208 dosyayı karara bağlayarak, gıda, temizlik, hijyenürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 375 firmaya toplam olarak 11.885.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir."