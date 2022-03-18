850 lira eklenebilir! Asgari ücrete ikinci zam mı geliyor? Hesaplamalar başladı...

Asgari ücrete 2022 yılında yüzde 50,54 gelen zam beklentiyi karşılamıştı. Gündeme gelen ikinci zam ihtimali ise vatandaşları heyecanlandırdı. Peki asgari ücrete tekrar zam gelecek mi?

"Enflasyon karşısında vatandaşı ezdirmeyeceğiz" mesajının arkasında durularak 2022 yılı için beklentinin üstünde bir zam yapıldı.

Yüzde 50,54 oranında artan asgari ücret brüt olarak 5004 TL, işverene olan maliyeti ise 5879 TL oldu.

Ancak yeni yılın ilk aylarından itibaren başta gıda ve enerji sektörü olmak üzere Rusya Ukrayna savaşının da etkisiyle temel ihtiyaçların dahi fiyatları artış göstermeye devam ediyor.

YARIYIL ZAMMI İHTİMALİ

Bu noktada alım gücünün düşmesini istemeyen vatandaşlar asgari ücrete tekrar zam gelir mi diye de merak ediyor.

AK Partili Cahit Özkan'ın "Asgari ücrete yılda iki zam konusu aklımızda var. Mevzuatı değiştirerek bunu yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözleri de, beklentiyi artırdı.

AK Parti’den asgari ücrete yeni bir zam yapılacağı sinyalleri gelirken, vatandaşın aklında "Asgari ücrete ikinci zam mı gelecek" sorusu çoktan yerini aldı.

850 TL EKLENEBİLİR

Asgari ücrette ikinci zam iddialarına henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak kafalardaki hesaplar da başladı.

Asgari ücrete yarıyıl zammı gelmesi durumunda, 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon rakamının veya buna yakın bir oranın esas alınabileceği belirtildi.

Yüzde 20 oranından bahseden görüşlerin doğrultusunda, 850 TL civarında bir ek zam gelebileceği öngörülüyor.