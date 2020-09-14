Kapalıçarşı altın fiyatları ne durumda? 10 Eylül 2020 altın fiyatı ne kadar oldu? Altında son durum

Kapalıçarşı altın fiyatları ne durumda? 10 Eylül 2020 altın fiyatı ne kadar oldu? Altında son durum

Altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı'da son altın fiyatı nedir? Altının güncel fiyatı ne kadar? 10 Eylül Perşembe 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları neler? Gram altın kaç tl oldu?

Altın piyasasını merak edenler için Kapalıçarşı'dan son dakika!

Altın fiyatları düştü mü ya da altın fiyatlarında son durum nedir araştırması yapanlar için güncel piyasa ve altın fiyatları haberimizde...

Haftanın son işlem gününe yaklaşırken, yatırım yapanlarla birlikte ihtiyaç odaklı altın alanlar da yarım, gram ve tam altın fiyatlarını merak ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen son altın fiyatları dün aşağı yönlü bir hareket izledi.

ALTIN FİYATI DÜŞTÜ MÜ?

Eylül ayının ikinci haftası altın fiyatları ne olacağı merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

EYLÜL AYINDA ALTIN FİYATLARI

14 Eylül 2020 anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Uluslararası piyasalarda alınan Fed açıklamaları ile altın fiyatları tekrar hareketlendi. Gram altın güne nasıl başladı? İşte Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası!

Çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı son durum nedir? Eylül ayının ikinci haftası altın fiyatları ne olacağı merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

CANLI ALTIN PİYASASI

14 Eylül 2020 Perşembe anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Uluslararası piyasalarda alınan Fed açıklamaları ile altın fiyatları tekrar hareketlendi. Gram altın güne nasıl başladı? İşte Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası!

ABD ve Rusya'nın yaptığı aşı açıklamaları ile altın fiyatları hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Geleneksel olarak her yıl yapılan Jakcson Hole sempozyumunda bu yıl konuşma yapan Fed Başkanı Jerome Powell, ortalama olarak yüzde 2 enflasyon hedefleyeceklerinin duyurusunu yapmıştı. Sempozyumun ardından altın fiyatları hareketlendi. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl merak edenler için detaylar haberimizde. 14 Eylül 2020 anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? Altın fiyatları yükselir mi? İşte detaylar…





Bir gram altın ne kadar? Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı'nın Jakcson Hole sempozyumunda enflasyona dair açıklama yapmasının ardından altın fiyatları tekrar hareketlendi. Peki Kapalıçarşı canlı 14 Eylül altın piyasası nasıl?

14 Ağustos Altın fiyatları yükselişte! Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2020Altın fiyatları yükselişte...

14 Ağustos Pazartesi haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı 470,79 liradan, çeyrek altın ise 765,95 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 14 Ağustos güncel altın fiyatları...Altın fiyatları ne kadar? sorusu 14 Ağustos Pazartesi günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 470,79 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.054,44 liradan işlem görüyor. İşte, 14 Ağustos 2020 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

469,07

470,79

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

468,40

468,47

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.949,96

1.950,51

ÇEYREK ALTIN FİYATI

749,44

765,95

YARIM ALTIN FİYATI

1.494,20

1.531,90

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.997,76

3.054,44

ATA ALTIN FİYATI

3.085,90

3.162,56

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

424,51

440,93