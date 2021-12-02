AB, seyahat listesini koronavirüs nedeni ile daralttı

AB seyahat listesini yenilerken, koronavirüs endişeleri ile listeye yeni ülke almadığı gibi Ürdün ve Namibya'yı da listesinden çıkardı.

Avrupa Birliği (AB), koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden Ürdün ve Namibya'yı çıkartarak revize etti.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, AB ülkelerine zorunlu olmayan seyahatler için uygulanan ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeleri içeren liste güncellendi.

17 ÜLKEYE YÖNELİK KISITLAMALAR KALDIRILABİLİR

Son güncellemeyle AB ülkeleri; Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Kanada, Şili, Kolombiya, Endonezya, Kuveyt, Yeni Zelanda, Peru, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Uruguay ve Tayvan’a yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırabilecek.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık tutulabilecek.

LİSTE, ÜYE ÜLKELER İÇİN TAVSİYE NİTELİĞİNDE

AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor. Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı ek tedbirler uygulanabiliyor.

LİSTEDE OLMAYAN ÜLKELERE SEYAHAT YASAK

Listede yer almayan ülkelere, AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları ise devam ediyor. AB, Mart 2020'de salgının yayılmasını engellemek için zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.