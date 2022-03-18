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    AB ve Euro Bölgesi ticaret açığı verdi

    Eurostat, AB ve Euro Bölgesine ait dış ticaret verileri paylaştı.
    • AA
    • 18.03.2022 - 17:06
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    AB ve Euro Bölgesi ticaret açığı verdi

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı dış ticaret verilerini yayınladı. Avrupa Birliği (AB), ocak ayında toplam 36 milyar euro dış ticaret açığı verdi. Euro Bölgesi'nin ticaret açığı ise ocakta 27,2 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

    AB'NİN İTHALATI İHRACATINDAN DAHA FAZLA ARTTI

    Buna göre, AB'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 artarak 178,2 milyar euroya, ithalatı da yüzde 52,4 yükselerek 214,2 milyar euroya çıktı. Böylece AB’nin dış ticaret açığı ocak ayında 36 milyar euro oldu.

    EURO BÖLGESİ'NDE TİCARET AÇIĞI 27,2 MİLYAR EURO

    Euro Bölgesi'nde ise ihracat, ocakta 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 18,9 yükselişle 199,5 milyar euro, ithalat da yüzde 44,3 artışla 226,7 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, ocakta 27,2 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

    AB ve Euro Bölgesi ticaret açığı verdi #1

    AB'DEN EN FAZLA İTHALAT YAPAN ÜLKE ABD

    Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 35,4 milyar euro ile ABD, 23,3 milyar euro ile Birleşik Krallık, 16,2 milyar euro ile Çin, 12,9 milyar euro ile İsviçre, 7,1 milyar euro ile Rusya ve 6,4 milyar euro ile Türkiye oldu.

    AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 50 milyar euro ile Çin, 21,8 milyar euro ile ABD, 19 milyar euro ile Rusya, 13,8 milyar euro ile Birleşik Krallık, 10,4 milyar euro ile Norveç, 10,3 milyar euro ile İsviçre ve 8 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.


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