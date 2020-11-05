AB ve Euro Bölgesi'nde perakende satışlar eylülde düştü

Avrupa Birliği'nde perakende satışlar, koronavirüs tedbirlerinin devam ettiği eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7'lik düşüş gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı perakende satış verilerini yayınladı.

EURO BÖLGESİ'NDE PERAKENDE SATIŞLAR EYLÜLDE BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DÜŞTÜ

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 2 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 yükseldi.

AB'DE İPERAKENDE SATIŞLAR, EYLÜLDE BİR ÖNCEKİ AYA KIYASLA GERİLEDİ

AB'de ise perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 düşerken, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 2,1 arttı.

PERAKENDE SATIŞLARDA EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 2,8 İLE BULGARİSTAN’DA

AB ülkeleri arasında temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 2,8 ile Bulgaristan, yüzde 1,9 ile Portekiz ve yüzde 1,7 ile Romanya'da gerçekleşti.

EN SERT DÜŞÜŞ YÜZDE 7,4 İLE BELÇİKA’DA

Perakende satışlarda en sert düşüş ise yüzde 7,4 ile Belçika, yüzde 4,5 ile Fransa ve yüzde 2,2 ile Almanya'da belirlendi.