AB yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,7 büyüdü

Eurostat, AB ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılı ikinci çeyrek büyüme ve istihdam oranlarını açıkladı.

Küresel piyasalar için bu haftanın önemli verilerinden birisi AB'nin ve Euro Bölgesi'nin büyüme ve istihdam verisi olmuştu. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) beklenen verileri açıkladı.

AB ikinci çeyrekte yüzde 0,7 büyüdü

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 büyüme kaydetti.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 4,2'lik artış gösterdi.

Euro Bölgesi yüzde 0,8 oranında büyüme gösterdi

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2022'nin ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin ikinci çeyreğinde 2021'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 yükseldi.

Büyüme beklentileri

Eurostat'ın önceki tahmininde AB’nin bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6, 2021'nin aynı dönemine kıyasla da yüzde 4 büyümesi öngörülmüştü.

Euro Bölgesi'nin de önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,9 büyüdüğü tahmin edilmişti.

İkinci çeyrekte ülkelere göre büyüme rakamları

AA'nın haberine göre, GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İspanya ve İtalya’da yüzde 1,1, Fransa'da yüzde 0,5 ve Almanya'da yüzde 0,1 arttı.

Büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla Almanya'da yüzde 1,7, Fransa'da 4,2, İtalya'da 4,7 ve İspanya'da yüzde 6,3 oldu.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 4,2'lik artış gösterdi.





AB'de ikinci çeyrekte istihdam arttı



Öte yandan, AB'de istihdam 2022'nin ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı. İstihdam, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 2,4 yükseldi.

Euro Bölgesi’nde de istihdam önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,7 arttı.