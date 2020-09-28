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    ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili çarpıcı iddia: 10 yıldır vergi ödemiyor

    ABD’nin prestijli gazetelerinde New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediğini, 2016 ve 2017 yıllarında ise yalnızca 750'şer dolar vergi ödediğini yazdı.
    • DHA
    • 28.09.2020 - 07:06
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    ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili çarpıcı iddia: 10 yıldır vergi ödemiyor

    ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçmiş vergi borçlarına ilişkin haber yayınladı.

    Trump'ın uzun süredir tartışma konusu olan vergi kayıtlarını ele geçiren New York Times gazetesi, ABD Başkanı’nın ödemesi gereken milyonlarca dolar borcu olduğu ve mülklerinin zarar ettiğini iddia etti.

    10 YIL HİÇ VERGİ ÖDEMEDİ

    ABD Başkanı Trump'ın şirketlerinin zararının karından daha fazla olduğu gerekçesiyle 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediği öne sürülürken, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediği belirtildi.

    ABD Başkanı Trump ise New York Times'ın haberini yalanlayarak ''Tamamen uydurma haber.'' değerlendirmesinde bulundu.

    ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili çarpıcı iddia: 10 yıldır vergi ödemiyor #1

    VERGİ BEYANLARI DENETİMDE

    Ne kadar vergi ödediği yönündeki soruları yanıtlamayan Trump, vergi beyanının şu an denetimde olduğunu ve denetimin tamamlanmasının ardından vergi kayıtlarını açıklayacağını kaydetti.

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