ABD bütçesi mart ayında 164 milyar dolar açık verdi

İsrail'le iş birliği içinde İran'a saldıran ABD'nin savaş ortamındaki ekonomik verileri ilgi ile takip ediliyor.

ABD Hazine Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona erecek 2026 mali yılının 6. ayında federal hükümetin bütçe açığı 164 milyar dolar olarak hesaplandı.

BÜTÇE AÇIĞI YIL BAZINDA İKİYE KATLANDI

Federal hükümet, Mart 2025'te 161 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 arttı.

AÇIK BEKLENTİLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi 157,8 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri martta yıllık yüzde 5 artarak 385 milyar dolara çıkarken, harcamaları yıllık yüzde 4 artışla 549 milyar dolara yükseldi.

Ülkede 2026 mali yılının 6. ayı olan mart itibarıyla toplam bütçe açığı ise 1,2 trilyon dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1,3 trilyon dolar seviyesindeydi.

ALTI AYLIK DEĞERLENDİRME

Mali yılın altı ayında gelirler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 2,5 trilyon dolara yükselirken; harcamalar yüzde 2 artışla 3,7 trilyon dolara çıktı.